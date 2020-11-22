Певец Виталий Козловский сбежал от полицейских

Украинский певец Виталий Козловский сообщил в Instagram, что ему приходилось бежать от полицейских и опубликовал видео.

«Не хочу показаться несерьезным, но в серьезное время несерьезно в выходной вечер быть серьезным! Хочу оставить это видео здесь, как память о таком вечере в такое странное время нашей жизни и как мы сбегали от полицейских… (люди вечера сея поймут). Поём мы несерьезно о серьезном вместе с @alina_grosu. Гениальные коммерчески-привлекательные бэки исполняет @ibananov. Алина, отметить здесь людей на дым машинах или оставим их инкогнито?» — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Козловский сообщил, что из-за коронавируса едва не потерял отца. Его отец заразился COVID-19 и тяжело переносил болезнь. Он лежал в реанимации с двусторонней пневмонией.

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