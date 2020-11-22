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«Квартал 95» высмеял Шария

18:32 22 ноября 2020
артисты

Студия «Квартал 95» высмеяла видеоблогера Анатолия Шария, который часто появляется в эфирах пророссийских телеканалов. В разделе «Политическое Дискавери» ведущие сообщили, что в Украине найдены альтернативные источники газа.

На экране появился мопс, которого придерживает хозяин. Пес надувает воздушный шарик.

«Это когда шарик надул шарик», — уточнил один из ведущих.

На видео с 19:15

Напомним, бывший украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сейчас живет в Испании. Он сбежал из Украины из-за конфликта с правоохранительными органами в 2012 году. В отношении него было возбуждено несколько уголовных дел. Журналист постоянно критикует украинскую власть. Эксперты позиционируют его как пророссийского блогера.

Летом 2019 Шарий, находясь за рубежом, объявил о создании политической партии своего имени, которая участвовала в парламентских выборах в 2019 году. Центральная избирательная комиссия сначала зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты, однако затем отменила регистрацию, поскольку он не проживает в Украинев течениет последних пяти лет.

По данным соцопроса Киевского международного института социологии, проведенного в конце октября 2020 года, если бы выборы прошли в ближайшее время, то за партию Шария проголосовали бы около 3 процентов респондентов.

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