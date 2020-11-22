Стерненко пригрозили открутить голову за Дорофееву
Одесский активист Сергей Стерненко, который возмутился тем, что Надя Дорофеева сняла свой клип на месте расстрела майдановцев, получил жесткий ответ от почитателя певицы.
Неизвестный с ником Jan назвал активиста придурком и пообещал «открутить голову за Дорофееву», сделав при этом ошибку в фамилии артистки.
Он призвал Сергея Стерненко публично извиниться перед Дорофеевой.
Напомним, сольную премьеру Дорофеевой раскритиковали в сети. Часть клипа на песню «Горит» снята на пешеходном мосту, где зимой 2014 беркутовцы расстреливали людей. Комментаторы возмущены тем, что у создателей клипа и самой певицы нет уважения к человеческим потерям.
Фото из открытых источников355
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