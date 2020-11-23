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Шоу-бизнес

Перелом костей лицевого скелета: возлюбленный "папиной дочки" Карпович попал в больницу после жестокого избиения

0:22 23 ноября 2020
Карпович и Прилучный

Российский актер Павел Прилучный, которого, по слухам, «увела» из семьи звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович, госпитализирован после сильного избиения.

Об этом сообщил сайт телеканала «360» со ссылкой на свои источники.

«Сильно избит, лежит в платной травматологии», — цитирует издание слова собеседника.

По словам источника, у Прилучного перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы.

Telegram-канал НеМалахов приводит видео из палаты актера

Предположительно, госпитализация продлится две недели; других подробностей он не привел.

Павел Прилучный известен по фильмам «Мажор», «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», сериалам «Желтый глаз тигра», «Квест» и другим.

На съемках сериала «Закрытая школа» он познакомился с Агатой Муцениеце. Актеры тайно поженились в 2011 году, в феврале 2020 года пара объявила о разводе. В браке родились двое детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Агата Муцениеце решила отвлечься от насущных проблем и проехать по тем самым местам, где летом отдыхал ее бывший супруг в компании «папиной дочки» Мирославы Карпович.

Фото: Дни.ру

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