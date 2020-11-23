Бывшая жена обвинила Остапчука в "психической нестабильности", он ответил и показал чеки

Украинский шоумен Владимир Остапчук и его бывшая супруга Елена Войченко уже больше года продолжают публичное обсуждение своего семейного конфликта, подливая масла в огонь все новыми подробностями.

Новый виток противостояния добавило интервью Елены программе «Світське життя», в котором она снова обвинила Владимира в «прижимитости».

«Владимир действительно помогает платить за школу, за детский сад плюс перечисляет мне на карту 10 тысяч гривен на месяц. 5 тысяч на каждого. После вашего интервью (в сентябре) он один раз увеличил эту сумму и чеки выложил в социальные сети. Опять же после вашего интервью купил по четыре вещи одежды», — рассказала женщина.

Помимо «материальных» претензий бывшая супруга телеведущего призналась, что Владимир выставил требование, что их общие дети должны проживать с ним. Мужчина объяснил это тем фактом, что у него теперь полноценная семья, а Войченко одинока и после развода все еще находится в стрессе.

Со своей стороны мать двоих детей выступила резко против этого, поскольку уверена, что Остапчук является психически нестабильным человеком. Это якобы может подтвердить психотерапевт, к которому бывшие супруги обращались еще во время брака.

«Я не хочу давать диагноз человеку публично, потому что я не психиатр и не врач, но во время брака мы ходили к врачу, который ставил ему диагноз. Он действительно достаточно нестабилен. У него депрессия, которая началась еще где-то в детстве и Владимир ее пытается всячески скрыть и компенсировать всем чем угодно. Особенно тем, что показывает не то, что есть. Уже все заметили, что Владимир патологический лжец», — заявила Елена.

В настоящее время Войченко намерена познакомиться с новой женой Владимира, чтобы решать вопросы касательно общения детей с отцом и его новой семьей. С экс-супругом найти точки соприкосновения у женщины сейчас не получается.

«Я с ней не знакома. Но поскольку мы планируем общаться с детьми, то это целесообразно. Мне кажется, что если с Владимиром не складывается, диалог не строится никак, то стоило попробовать построить его с ней», — добавила Елена.

Увидев новое интервью Елены Войченко, шоумен записал несколько сторис в Instagram.

В частности, он показал чеки за декабрь, сентябрь и октябрь.

Ведущий заверил, что в конце прошлого года перечислил на детей 72 тысячи гривен, в сентябре 25 тысяч, а в октябре 26,5 тысяч. Также он отметил, что давал 42 тысячи на отдых, но бывшая супруга на него не поехала, а детей с ним не отпустила.

Кроме того, он попросил бывшую супругу избавиться от «синдрома жертвы».

«В перерывах между репетициями прочитал и посмотрел (интервью), что могу сказать. Это полнейшее вранье, манипуляция, конкретный шантаж. Если бывшая жена делает это голословно, то у меня есть аргументированная позиция», — заявил он.

По поводу высказываний Елены о его якобы требованиях, чтобы дети жили с ним, Остапчук заверил, что он всего лишь добивается установления графика посещения детей, и для этого органы опеки и психологи также беседовали с ним.

Также Владимир прокомментировал утверждения Елены о его «психической нестабильности»: он считает, что бывшая жена продолжает его дискредитацию в СМИ, которую начала, не получив «неподъемную» сумму денег после развода.

Напомним, Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили вместе 12 лет. Супруги познакомились во время учебы в Уманском университете. У Елены и Владимира есть двое маленьких детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Через год, в октябре 2020-го, Остапчук женился второй раз на нотариусе Кристине Горняк.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что нынешнюю жену Остапчука Кристину пытались «развести на деньги» после ДТП.

Фото: womanmagazine-npp.com

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