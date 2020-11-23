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Шоу-бизнес

Была только одна: Лолита рассказала о близости с женщиной

3:55 23 ноября 2020
Лолита Милявская

Переболевшая коронавирусом певица Лолита не скрывает, что ведет весьма насыщенную интимную жизнь.

Об этом она рассказала в одном из российских YouTube-шоу, пишет КП.

Беседуя с ведущим, Лолита рассказала, что после того, как со скандалом развелась в этом году с пятым мужем и избавилась от гнетущих отношений, начала жить в свое удовольствие.

«У меня сейчас самый офигительный период — я могу заниматься сексом и не залетать», — пошутила певица.

Более того: Лолита призналась, что у нее в свое время даже была близость с женщиной.

«Была только одна. Мне просто нужно было понять — это не мое», — призналась звезда.

В то же время относительно поклонников мужского пола, дело обстоит гораздо веселее: когда она хотела пересчитать своих партнеров, то быстро поняла, что затея была провальной.

«Когда меня спрашивают, сколько мальчиков у тебя было, то я отвечаю: ни одного, потому что все были мужчины. Каждый раз, разойдясь с одним мужем, потом быстро наверстывала все, что пропустила», — поделилась артистка.

Напомним, ранее российская «телесваха» Роза Сябитова объяснила, почему Милявская не может обрести счастье в браке: по ее мнению, певица выбирает не тех мужчин.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном необычном поступке Лолиты: она постриглась в прямом эфире.

Фото: КП

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