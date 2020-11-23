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Шоу-бизнес

"Что творите, негодяи!" Бузову лишили самого необходимого для нее аксессуара

5:49 23 ноября 2020
Бузова Ольга

Несмотря на то, что в жизни российской «звездочки» Ольги Бузовой немало приятных и радостных моментов, иногда с ней случаются и досадные, из ряда вон выходящие происшествия.

Так, накануне девушка предстала перед своими фолловерами в неприглядном свете — заплаканная, с кругами под глазами, с заплывшим личиком, пишет popcake.tv.

Оказалось, причина перемены всегда позитивной Оли — нехороший поступок неизвестного хакера, слившего в Сеть ее номер телефона.

Неприглядное деяние спровоцировало сумасшедшую активность фанатов и хейтеров: люди начали звонить ей, писать смс, «обрывать трубку», но что самое плохое, Ольга столкнулась с большим количеством угроз от незнакомцев. Это довело ее до нервного срыва.

Она пожаловалась на то, что больше не может связаться с мамой и с сестрой Аней (ей сейчас нужна особая поддержка после инсульта) из-за невозможности успеть набрать их номера, ведь каждую секунду на экране появляются уведомления от анонимов.

«Вы чего творите??? Мне нужно общаться с сестрой, родителями, а я даже позвонить не могу! Мразь, кто это сделал! Ничего святого нет у вас!!! Бог вам судья! И в такой стране с такими людьми мы живем», — написала она в stories.

С грустным выражением лица Оля пообещала незамедлительно сменить номер, но, стоит отметить, что происшествие нисколько не помешало ей продолжить делать кучу постов на отвлеченные темы в Instagram. Похоже, драма была не настолько ужасающей, как хотела выставить ее звезда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что недавно у Ольги случилась трагедия в семье: ее младшая сестра Анна заболела. В свои 32 года девушка перенесла инсульт и сейчас проходит реабилитационный курс — учится читать, считать и разговаривать.

Фото: @buzova86

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