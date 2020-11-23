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Шоу-бизнес

Внучка Ющенко показала поцелуй с собакой

8:52 23 ноября 2020
внучка Ющенко

Внучка четвертого президента Виктора Ющенко, 19-летняя Доминика, опубликовала в Instagram фото с любимой собачкой.

«Поцелуй от Моники», — так девушка подписала снимок.

Доминика увлекается творчеством — любит писать картины, сочинять стихи. По ее словам, когда-то пыталась даже писать песни.

Кроме того, девушка любит менять имидж и часто радует подписчиков новыми образами, получая массу комплиментов.


Напомним, ранее Доминика Ющенко заявила, что видит себя в роли певицы и актрисы.

Фото Instagram/domenika_yushchenko

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