Внучка Ющенко показала поцелуй с собакой
Внучка четвертого президента Виктора Ющенко, 19-летняя Доминика, опубликовала в Instagram фото с любимой собачкой.
«Поцелуй от Моники», — так девушка подписала снимок.
Доминика увлекается творчеством — любит писать картины, сочинять стихи. По ее словам, когда-то пыталась даже писать песни.
Кроме того, девушка любит менять имидж и часто радует подписчиков новыми образами, получая массу комплиментов.
Напомним, ранее Доминика Ющенко заявила, что видит себя в роли певицы и актрисы.
Фото Instagram/domenika_yushchenko
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