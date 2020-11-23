Олег Винник неловко станцевал с Фреймут

На шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут и Олег Винник встречали гостей на балконе. В какой-то момент пара танцевала под мелодию в зале. Во время танца Винник неловко потянул микрофон.

Его спутница тут же ретировалась. Оба явно смутились, но продолжили вести свою часть эфира.

Винник и Фреймут в Stories в своих аккаунтах в Instagram опубликовали яркие моменты шоу и свой танец.

Кроме того, Оля Фреймут показала, как готовились к программе, составляя диалоги и корректируя реплики участникам проекта.

Напомним, вернувшийся на паркет в полуфинале, Олег Винник вместе с Сантой Димопулос и Максом Леоновым исполнил танго втроем. Кроме этого, Винник выступил с хитом «Як жити без тебе».

Фото Instagram/freimutolia, Instagram/olegg.vynnyk

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