Олег Винник неловко станцевал с Фреймут
На шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут и Олег Винник встречали гостей на балконе. В какой-то момент пара танцевала под мелодию в зале. Во время танца Винник неловко потянул микрофон.
Его спутница тут же ретировалась. Оба явно смутились, но продолжили вести свою часть эфира.
Винник и Фреймут в Stories в своих аккаунтах в Instagram опубликовали яркие моменты шоу и свой танец.
Кроме того, Оля Фреймут показала, как готовились к программе, составляя диалоги и корректируя реплики участникам проекта.
Напомним, вернувшийся на паркет в полуфинале, Олег Винник вместе с Сантой Димопулос и Максом Леоновым исполнил танго втроем. Кроме этого, Винник выступил с хитом «Як жити без тебе».
Фото Instagram/freimutolia, Instagram/olegg.vynnyk42
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter