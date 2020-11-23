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Шоу-бизнес

Объявивший войну Дорофеевой Стерненко рассказал об успехе

10:14 23 ноября 2020
часть клипа Дорофеевой

Одесский активист Сергей Стерненко, возмущенный первым сольным клипом Нади Дорофеевой, сообщил в своем Telegram-канале, что певица удалила из своего Instagram сцену, где она поет на месте расстрела майдановцев.

Стерненко также недоумевает, почему, когда сотни украинцев пишут возмущенные комментарии, а Оля Полякова, Джамала и российские звезды поздравляют Дорофееву.

«Думаю, Наде стоит напомнить, что мы все помним. И примитивное удаления постов — не выход. В США Бейонсе после того, как покрутила задом на фоне кадров с катастрофой шаттла „Челленджер“, получила шквал критики. И потом извинилась и изменила клип», — написал Стерненко.

Он предложил украинцам спросить у певицы, почему она игнорирует мнение людей

«Если нас будет много, она не сможет не реагировать», — добавил активист.

Напомним, первая сольная композиция Нади Дорофеевой под названием «Горит» была снята на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни. Певицу упрекали в цинизме и отсутствии элементарного чувства уважения к человеческим потерям.

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