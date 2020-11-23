28.25 / 28.47 33.32 / 33.73
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Мадонна шокировала фанатов, показав кость, которую извлекли из нее в ходе операции

10:45 23 ноября 2020
Мадонна

Американская поп-звезда Мадонна опубликовала в Instagram фотографию, на которой демонстрирует свое обнаженное бедро со свежим шрамом, заклеенным пластырем. Не вдаваясь в подробные объяснения, певица назвала себя «выжившей».

62-летняя Мадонна также поделилась снимком, повергнувшим ее фанатов в шок — на нем изображена головка человеческой бедренной кости.

Поклонники певицы восприняли это, как доказательство того, что их кумир перенесла операцию по замене тазобедренного сустава.

Ранее Мадонна жаловалась, что получила серьезные травмы колена и бедра во время репетиций и выступлений. Из-за этого она была вынуждена отменить 14 своих концертов. И одно время пользовалась костылями, сообщив, что проходит курс лечения в связи с «недостающим хрящом колена».

Фото Instagram

324

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Юлия Мендель

Пресс-секретарь Зеленского опубликовала нечто неприличное на тарелке

Геннадий Кернес

Уточнена дата возможного возвращения Кернеса в Харьков

Стерненко

Стерненко пригрозили открутить голову за Дорофееву

Зеленский

Зеленский может снова выиграть выборы президента, — Богдан у Собчак

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер