Мадонна шокировала фанатов, показав кость, которую извлекли из нее в ходе операции

Американская поп-звезда Мадонна опубликовала в Instagram фотографию, на которой демонстрирует свое обнаженное бедро со свежим шрамом, заклеенным пластырем. Не вдаваясь в подробные объяснения, певица назвала себя «выжившей».

62-летняя Мадонна также поделилась снимком, повергнувшим ее фанатов в шок — на нем изображена головка человеческой бедренной кости.

Поклонники певицы восприняли это, как доказательство того, что их кумир перенесла операцию по замене тазобедренного сустава.

Ранее Мадонна жаловалась, что получила серьезные травмы колена и бедра во время репетиций и выступлений. Из-за этого она была вынуждена отменить 14 своих концертов. И одно время пользовалась костылями, сообщив, что проходит курс лечения в связи с «недостающим хрящом колена».

Фото Instagram

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