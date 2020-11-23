Анджелина Джоли в фильме «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино с 26 ноября

В четверг, 26 ноября, в украинский прокат выходят шесть новых фильмов. Поклонники Анджелины Джоли смогут увидеть любимую актрису в картине «Питер Пэн и Алиса в стране чудес». Королева комедии Мелисса Маккарти снялась в ленте «Суперинтеллект», а Марго Робби появится в роли сексапильной налетчицы в триллере «Дримленд». Любителей французского кинематографа может заинтересовать новая работа культового режиссера Гаспара Ноэ «Вечный свет». Тем же зрителям, кто любит пощекотать себе нервы, прокатчики приготовили ужастики «Грань времени» и «Ад по соседству». Отсутствие ярких новинок, вызванное пандемией коронавируса, кинотеатры пытаются компенсировать повторным показом уже известных кинохитов. Ретроспектива фильмов о Гарри Поттере и его друзьях продолжается картиной «Гарри Поттер и кубок огня». Кроме того, зрителям покажут классику анимэ «Навсикая из долины ветров» японского мастера Хаяо Миядзаки.

«Питер Пэн и Алиса в стране чудес»

(6+, США, Relativity Media, фэнтези)

Режиссер фильма Бренда Чепмен прежде занималась мультипликацией. Она сняла популярные анимационные ленты «Принц Египта» и «Храбрая сердцем». «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» ее первый игровой проект. Идея заключалась в том, чтобы объединить в одной истории персонажей двух классических произведений для детей — Питера Пэна и Алису. Авторы картины сделали их братом и сестрой, которые всеми силами стараются помочь своим родителям справиться с тяжелой утратой — смертью старшего сына. Дети придумывают сказочных персонажей, устраивают воображаемые сражения и чайные церемонии…

Премьера фильма состоялась в январе 2020 года в рамках крупнейшего в мире фестиваля независимого кино Sundance в США. Критики пришли к выводу, что, к сожалению, картина не удалась. Не спасло ее даже участие Анджелины Джоли и Дэвида Ойулоуо (британский актер, известный по фильмам «Дворецкий», «Линкольн», «Сельма»). Кинокритик Джон де Фор (издание The Hollywood Reporter) написал в своей рецензии: «Богатство материала семейной литературы и актерский состав во главе с Анджелиной Джоли и Дэвидом Ойулоуо привлекают внимание, но их оказалось недостаточно, чтобы эта фантазия оторвалась от земли и полетела».

Сайт Rotten Tomatoes, крупнейший интернет-агрегатор рецензий, сообщает, что рейтинг картины составил всего 36%. Прокату фильма в США помешала пандемия коронавируса. Он собрал всего 290 тысяч долларов. Таких низких сборов не было еще ни у одной картины с участием Джоли.

«Суперинтеллект»

(оригинальное название Superintelligence, в интернете известен как «Искусственный интеллект») (12+, США, Warner Bros., комедия)

Главную роль в фильме исполнила популярная голливудская актриса Мелисса Маккарти, которая стала настоящей королевой комедии в Голливуде. Она входит в список самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии журнала Forbes. Маккарти занимает в рейтинге четвертое место с годовым доходом 25 миллионов долларов. «Суперинтеллект» был куплен стриминговой компанией HBO Max. Студия Warner Bros. решила не ждать окончания пандемии и полноценного проката картины. Это уже четвертая совместная работа Мелиссы с ее мужем-режиссером Беном Фальконе. Предыдущие три были весьма успешными — «Тэмми», «Шпионка» и «Леди босс». В новой комедии актриса играет простую американку, в чьей жизни не происходило ничего необычного — до тех пор, пока она неожиданно поймала себя на том, что общается со своим телевизором, микроволновкой, смартфоном. Женщина сначала полагает, что стала жертвой розыгрыша. Затем думает, что сходит с ума. Но это вовсе не так — ее изучает некий суперинтеллект, который намерен принять решение, что ему делать с человечеством.

«Дримленд»

(оригинальное название Dreamland, известен в интернете как «Страна грез») (12+, США, Paramount Pictures, триллер)

Действие картины разворачивается в Техасе во времена Великой депрессии. Подросток случайно находит раненую девушку и оказывает ей помощь. Однако он вскоре понимает, что незнакомка — это грабительница банков, которую разыскивает полиция. За ее поимку назначено немалое вознаграждение. Парень оказывается перед непростым выбором — ему нужны деньги, но красивая девушка нравится ему все сильнее и сильнее… Главные роли исполнили Финн Коул (сериал «Острые козырьки») и Марго Робби («Однажды в… Голливуде»). Снял картину молодой режиссер Майлз Джорис-Пейрафит, известный по детективной драме «Как есть». Премьера фильма состоялась в апреле 2019 года в рамках кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке. На сайте Rotten Tomatoes «Дримленд» получил рейтинг 75%.

«Вечный свет»

(18+, Франция, UFO Distribution, мистика, драма, триллер)

Новый фильм культового французского режиссера Гаспара Ноэ погружает зрителей в мир кинематографа, высокой моды и… ведьм. Известные актрисы Шарлотта Генсбур («Нимфоманка») и Беатрис Даль («Тридцать семь и два по утрам») играют сами себя. По сюжету они снимаются в картине, рассказывающей о ведьмах. В какой-то момент вымысел и реальность сливаются, и с женщинами начинают происходить страшные вещи…

Премьера фильма состоялась в мае 2019 года на Каннском международном кинофестивале, где он был показан вне конкурса. Гаспар Ноэ прославился своими предыдущими картинами, которые часто шокировали зрителей и критиков — «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем, «Вход в пустоту» (в США показывался в сокращенном виде), «Любовь» (в России картине было отказано в выдаче прокатного удостоверения), «Экстаз». «Вечный свет» отличается короткой продолжительностью — всего 51 минута экранного времени.

«Грань времени»

(16+, США, Well Go USA Entertainment, фантастика, ужасы)

Два врача скорой помощи в Новом Орлеане, работая в ночную смену, все чаще сталкиваются со странными смертями. Они приходят к выводу, что во всем виноват новый синтетический наркотик, стремительно набирающий популярность. Один из парамедиков узнает, что неизлечимо болен, ему осталось жить шесть недель. Он принимает решение скупить наркотик, чтобы защитить жителей города…

Главные роли исполнили Джейми Дорнан, звезда «Пятидесяти оттенков серого» и Энтони Маки, сыгравший Сокола в «Мстителях». Снял картину режиссерский дуэт Джастин Бенсон и Аарон Мурхед. Их предыдущие совместные работы — «Ломка», «Весна», «Паранормальное» — пользовались популярностью. Премьера фильма состоялась в сентябре 2019 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. Критики и зрители дали картине высокую оценку. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг составляет 81%.

«Ад по соседству»

(оригинальное название 1BR, в интернете известен как «Девушка из первой квартиры») (18+, США, Dark Sky Films, ужасы)

Подающая надежды модельер переезжает в Лос-Анджелес, где ей удалось найти работу. Девушке помогают и с жильем — она получает однокомнатную квартиру в симпатичном жилом комплексе. Все складывается замечательно — коллеги, соседи, перспектива карьерного роста. Вот только девушка даже не подозревает, что ей грозит смертельная опасность. Ее новые знакомые оказываются членами тайной секты!

Снял картину по собственному сценарию режиссер-дебютант Дэвид Мармор. Главную роль исполнила Николь Брайдон Блум, известная по сериалам «Любовники» и «Закон и порядок: Специальный корпус».

Какие фильмы вышли в прокат с 19 ноября, читайте здесь.

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