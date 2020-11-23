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Шоу-бизнес

Неузнаваема: Виктория Бекхэм показала свое архивное фото в костюме кролика

11:13 23 ноября 2020
Виктория Бекхэм

Британский дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм порадовала своих фанатов, поделившись архивными фотографиями. 46-летняя жена экс-футболиста Дэвида Бекхэма поздравила с 43-летием свою младшую сестру Луизу, опубликовав в Instagram их совместные детские снимки.

На одном из них Луиза позирует в костюме Алисы в Стране чудес, а Виктория (тогда еще носившая фамилию Адамс) — в наряде Белого кролика. Она облачена в облегающее белое трико, балетные тапочки, перчатки, галстук-бабочку, а на голове у нее обруч с ушками. На другом фото сестры одеты в стиле кабаре.

Будущая звезда на этих фото неузнаваема. Хотя поклонники отметили, что уже тогда она могла похвастаться длинными ногами, как у модели.

Мать четверых детей и бывшая участница группы Spice Girls, которая была в семье самым старшим ребенком, поддерживает очень близкие отношения с сестрой Луизой и братом Кристианом.

Виктория и Луиза


Виктория с сестрой и братом

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