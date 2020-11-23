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Шоу-бизнес

«Это оскорбление Девы Марии и Христа»: фото Моники Беллуччи вызвало ярость в сети

11:45 23 ноября 2020
Моника Беллуччи

Итальянская кинодива Моника Беллуччи вызвала бурю негодования в сети, опубликовав у себя в Instagram очередной снимок из ноябрьского номера итальянской версии журнала Vogue.

На фото 56-летняя звезда позирует в черном наряде от Dolce & Gabbana, а на коленях у нее лежит мужчина-модель. Пара копирует знаменитую скульптурную группу «Пьета» работы Микеланджело Буанаротти, где изображены снятое с креста безжизненное тело Иисуса Христа, которого оплакивает его мать Дева Мария. Мраморная статуя находится ныне в соборе Святого Петра в Ватикане. Копии же «Пьеты» можно видеть во многих католических храмах по всему миру.

Подписчики Моники сочли ее фотосессию безвкусной и оскорбительной. Беллуччи обвинили в кощунстве и неуважении к чувствам верующих. Некоторые демонстративно отписались от ее аккаунта. «Страсти Христовы не могут быть продуктом рекламы. Должны же существовать какие-то рамки», «Неуместная пародия» — писали ей в комментариях христиане разных конфессий.

В защиту актрисы звучали отдельные голоса, называвшие это искусством.

Ранее Беллуччи, которая снималась в роли Марии Магдалины в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы», говорила, что не является католичкой, хотя и родилась в Италии, где эта религия преобладает.

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