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Шоу-бизнес

Сын Заворотнюк располнел

12:10 23 ноября 2020
Майкл Заворотнюк

Сын популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл опубликовал в Stories в Instagram свое свежее фото. Парень вспомнил, каким был год назад и сожалеет о том, что поправился.

Судя по соцсетям, 20-летний Майкл- творческая личность, увлекается музыкой и путешествиями. Известно, что он родился и три года прожил в Лос-Анджелесе. Затем семья вернулась в Россию.

Сестра Анна называет Майкла очень интересной личностью, чутким человеком, с очень тонкой душой.

«Очень болезненно воспринимает жизнь, а она порой наносит нам сильные потрясения. И тогда уже мне хочется его защитить от этих ударов судьбы. Он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет удивительные стихотворения», — рассказывала о Майкле в Instagram Анна.

Анна и Майкл Заворотнюк

Напомним, старшая сестра Майкла Анна также ведет активную жизнь в соцсетях. Она делится со своими подписчиками яркими фото, рассказывает о своих хобби и запоминающихся встречах. Недавно Анна жестко ответила по поводу своей мамы.

Фото Instagram/mike_zavorotnyuk

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