Мать Ефремова заключила сделку с церковью

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, в колонии встречался с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном. Помощник митрополита Иоанна объяснил, что священнослужитель опекает Ефремова по просьбе его матери, передает Telegram-канал «Подъем».

Ефремов был среди других заключенных на молебне в местном храме святителя Николая Чудотворца. На службе присутствовали всего 15 человек, пустили всех, кто прошел карантин.

«Никто не хотел рекламировать, что там был Михаил Ефремов, но две фотографии попали в сеть. Тут отбирали не по духовному принципу. Тем более владыка Иоанн очень хорошо знаком с Аллой Борисовной Покровской, матерью Михаила Ефремова. Она его очень просила присмотреть за Михаилом. Это известный факт», — уточнил помощник митрополита.

Алла Борисовна Покровская — советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер. Народная артистка РСФСР. Педагог Школы-студии МХАТ, профессор. Жена актера и режиссера Олега Ефремова, мать актера Михаила Ефремова. Умерла 25 июня 2019 года в Москве.

Напомним, Михаил Ефремов в начале июня 2020 года в центре Москвы в нетрезвом виде совершил ДТП, в котором погиб человек. Артиста осудили к семи с половиной годам тюрьмы. Сейчас он находится в одиночной камере белгородского СИЗО № 3. Но у актера появился шанс получить условный срок.

75

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter