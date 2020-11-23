У Бари Алибасова сообщили имя его будущего ребенка — Ковид или Пандемия

Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов, который находится в отношениях с 31-летней Викторией, решил, какое имя даст своему будущему ребенка. Об этом сообщает Рен ТВ.

Пол ребенка пока неизвестен. Если родится мальчик, то он получит имя Ковид, а если девочка, то Пандемия.

«Помощница Алибасова художница и танцовщица Виктория Полторацкая находится на 6-й неделе беременности. Она, конечно же, удивилась предложению назвать будущего ребенка Ковидом или Пандемией, но и не отказалась. Просто попросила дать ей время подумать», — заявил PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

По его словам, такие имена выбраны неслучайно.

«В отличие от многих артистов, известный продюсер видит во всём новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса. Иначе он не стал бы тем самым Бари Алибасовым, которого мы все знаем и любим», — утверждает Горжанкин.

Фото: Instagram Бари Алибасова

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