Рекорд Тейлор Свифт и The Weeknd в бинтах: в США вручили премии AMA

В воскресенье, 22 ноября, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялась 48-я церемония вручения престижной премии «Американские музыкальные награды» — American Music Awards, или AMA. По значимости она уступает только «Грэмми». Телевизионную трансляцию шоу в прямом эфире вел телеканал ABC. Организаторы церемонии заверили, что были приняты все необходимые меры безопасности в связи с пандемией COVID-19. Участники шоу на протяжении нескольких дней подряд сдавали тесты на коронавирус. В зале соблюдалась необходимая дистанция. Все это позволило провести церемонию в лучших традициях.

Тейлор Свифт и The Weeknd (настоящее имя Эйбел Макконен Тесфайе) получили по три награды. Свифт назвали «Артистом года». Кроме того, 30-летняя американка победила в номинациях «Самый популярный видеоклип» (на песню Cardigan) и «Самая популярная поп/рок певица». К сожалению, Тейлор не присутствовала на вручении. Певица записала видеообращение к зрителям, в котором объяснила причину своего отсутствия.

Она заявила, что днем и ночью работает в студии, перезаписывая свои песни для нового каталога, который скоро станет доступен для всех поклонников. Кстати, Свифт побила собственный рекорд. За свою карьеру певица получила уже 32 премии AMA! До нынешней церемонии у нее было 29 таких наград. До Тейлор рекордсменом являлся легендарный Майкл Джексон — 24 премии AMA.

Свифт в этот раз номинировалась в четырех категориях и уступила победу только в одной из них — «Самый популярный поп/рок альбом». Награда досталась британскому певцу Гарри Стайлзу за диск Fine Line.

The Weeknd выдвигался в восьми категориях. Он был абсолютным фаворитом, а победил в следующих номинациях — «Самый популярный соул/ритм-энд-блюз певец», «Самая популярная соул/ритм-энд-блюз песня» (Heartless), «Самый популярный соул/ритм-энд-блюз альбом» (After Hours). Канадский певец появился на церемонии в весьма странном виде. Его голова и лицо были забинтованы, будто он получил травму. Поклонники The Weeknd, конечно, догадались, что это был отсыл к клипу на хит Blinding Lights, в котором их кумир становится жертвой избиения, а затем еще попадает в автомобильную аварию.

Британская певица Дуа Липа стала лауреатом AMA 2020 в номинации «Самая популярная поп/рок песня». Успех ей принес хит Don’t Start Now. 25-летняя звезда исполнила во время шоу еще одну свою знаменитую песню — Levitating. Во время номера она действительно взмыла над сценой, правда, не благодаря левитации, а с помощью двух почти невидимых тросов.

Дженнифер Лопес и Малума устроили яркое шоу на сцене, исполнив два хита Pa' Ti и Lonely. 51-летняя Джей Ло не побоялась надеть полупрозрачное черное трико, которое прекрасно подчеркивало ее прелести. Как написала газета The New York Post, поклонники певицы боялись, что ABC сократит или вовсе уберет из эфира этот сексуальный номер. Ведь в начале года, когда Лопес пела вместе с Шакирой в перерыве финального матча национального первенства по американскому футболу (Super Bowl), Федеральная комиссия по телевидению и радиовещанию США получила более 1 300 жалоб, авторы которых назвали выступление двух певиц стриптизом и даже порношоу. В этот раз на сцене тоже было горячо!

Doja Cat (настоящее имя Амала Ратна Зандиле Дламини) победила в номинациях «Дебют года» и «Самая популярная соул/ритм-энд-блюз певица». 25-летняя уроженка Лос-Анджелеса появилась с двумя завоеванными трофеями в платье с прозрачным верхом. На сцене певица выглядела чуть скромнее.

Многочисленные поклонники Джастина Бибера пришли в восторг, узнав, что их кумир победил в категории «Самый популярный поп/рок певец». Кроме того, 26-летний канадец оказался лучшим в номинации «Сотрудничество года» благодаря песне 10,000 Hours, которую он исполнил вместе с американским дуэтом Dan + Shay.

Американские СМИ обсуждают также появление на церемонии популярной актрисы Меган Фокс вместе с музыкантом Machine Gun Kelly (настоящее имя Ричард Бэйкер). В мае 34-летняя звезда «Трансформеров» ушла к 30-летнему рокеру от своего мужа Брайана Остина Грина, отца троих ее сыновей.

Самой популярной певицей в стиле Latin победила 23-летняя Becky G. Реббека Мари Гомес родилась и выросла в Калифорнии в семье выходцев из Мексики. Свою карьеру в шоу-бизнесе начала в возрасте 11 лет и постепенно превратилась в одну из самых ярких музыкальных звезд в США.

