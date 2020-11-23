"В улыбке расплылось хайло": Стасу Михайлову досталось от Шнурова

Музыкант Сергей Шнуров снова выступил с едкой эпиграммой на коллегу-артиста. На этот раз досталось певцу Стасу Михайлову. Лидер группы «Ленинград» открыто назвал Михайлова лицемером: тот обещал в карантин финансово поддержать участников своей команды, но денег музыканты не дождались, а гитариста Михайлов и вовсе выгнал.

В своих новых стихах Шнуров жестко прошелся по взаимоотношениям Михайлова с его музколлективом:

В улыбке расплылось хайло,

Под кожей ботокс шевеля.

Наш Стасик, свет Михайлов

Похож на странного шмеля,

Жужжал о том, что щедрый он.

Лоснясь и излучая благость,

Что денег дал всем миллион,

Он за добро, а не за гадость.

Такой он милый, впредь и вплоть,

Готов он помогать людЯм.

И вас хранит пускай господь,

По жизни милостью ведя.

Так много сделал добрых дел,

А ты, народ, мотай на ус.

С кем не бывает, нап… л,

Не вышел из него Иисус.

Напомним, ранее Шнуров высмеял в стихах творчество Юрия Лозы. Обиженный автор песни про маленький плот подал иск в суд. До этого Шнуров посвятил одну из эпиграмм стареющему музпродюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии.

Фото wikimedia.org



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