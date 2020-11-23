"В улыбке расплылось хайло": Стасу Михайлову досталось от Шнурова
Музыкант Сергей Шнуров снова выступил с едкой эпиграммой на коллегу-артиста. На этот раз досталось певцу Стасу Михайлову. Лидер группы «Ленинград» открыто назвал Михайлова лицемером: тот обещал в карантин финансово поддержать участников своей команды, но денег музыканты не дождались, а гитариста Михайлов и вовсе выгнал.
В своих новых стихах Шнуров жестко прошелся по взаимоотношениям Михайлова с его музколлективом:
В улыбке расплылось хайло,
Под кожей ботокс шевеля.
Наш Стасик, свет Михайлов
Похож на странного шмеля,
Жужжал о том, что щедрый он.
Лоснясь и излучая благость,
Что денег дал всем миллион,
Он за добро, а не за гадость.
Такой он милый, впредь и вплоть,
Готов он помогать людЯм.
И вас хранит пускай господь,
По жизни милостью ведя.
Так много сделал добрых дел,
А ты, народ, мотай на ус.
С кем не бывает, нап… л,
Не вышел из него Иисус.
Напомним, ранее Шнуров высмеял в стихах творчество Юрия Лозы. Обиженный автор песни про маленький плот подал иск в суд. До этого Шнуров посвятил одну из эпиграмм стареющему музпродюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии.
Фото wikimedia.org
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