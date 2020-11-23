"Глубоко беременная" Кети Топурия вышла замуж

Певица Кети Топурия, вокалистка группы «А-Студио», вышла замуж. На торжественной церемонии невеста не скрывала, что она на солидном сроке беременности. Свадьба состоялась 20 ноября, а 23 ноября молодожены опубликовали снимки в Instagram.

Избранником Кети Топурия стал бизнесмен Лев Деньгов. Пара вместе уже два года, но пополнение в семье не афишировала. Кети хотела, чтобы ее новый статус поклонники узнали из клипа, но новость о беременности певицы просочилась в прессу до выхода видео.

Для 34-летней Кети Топурия брак будет вторым. Семейный союз с банкиром Львом Гейхманом продержался четыре года. От предыдущего брака Кети воспитывает дочь Оливию.

Фото keti_one_official/Instagram

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