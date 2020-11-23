Эскортница: Алибасов-младший раскрыл правду о новой избраннице отца

Сын продюсера Бари Алибасова, поразившего новостью, что в 73 года снова станет отцом, назвал избранницу его отца аферисткой-эскортницей. Об этом сообщает Starhit.

Бари Алибасов ждет ребенка от массажистки Викторией Полторацкой, которая давно является любовницей продюсера. Она намерена занять место Лидии Федосеевой-Шукшиной и стать девятой официальной женой продюсера.

Но этой перспективе не обрадовался Алибасов-младший. По словам Полторацкой, он испугался, что останется без денег отца и накинулся на нее с кулаками.

«Месяц назад он приехал к нам домой, и когда узнал о моей беременности, то набросился на отца и избил его. Я спряталась в ванной, но он туда ворвался, стал оскорблять, повалил на пол, бил, пытался пнуть в живот. Хотел лишить меня ребенка… Все началось еще и потому что Бари сказал, что лишит его наследства и перепишет все на будущего ребенка. Он меня бил ногами! Он животное!» — заявила Полторацкая в ходе телешоу «На самом деле».

Однако Алибасов-младший говорит, что не бил Викторию и уверен, что девушка — аферистка. Якобы она подговорила продюсера заключить брак с Федосеевой-Шукшиной.

«Если бы Лида померла, папа бы получил наследство, а с его смертью все бы отошло ей», — заявил Бари-младший.

«Я сейчас понимаю, очевидную историю, что меня развели как ребенка. Она эскортница, которую я пять лет назад позвал к отцу на тусню», — добавил он

Тем временем Алибасов-старший и Федосеева-Шукшина готовятся к разводу.

«Лидуша, может, и ты найдешь кого-то лет на 40 младше», — сказал шоумен.

Напомним, Алибасов решил назвать будущего ребенка Ковидом или Пандемией.

Фото: Instagram Бари Алибасова

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