«Ревизор красоты» Елена Филонова излечилась от коронавируса и обрадовалась, как ребенок

Директор национального конкурса красоты «Мисс Украина-Вселенная», известный бьюти-блогер Елена Филонова вылечилась от COVID-19. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Филонова опубликовала эмоциональное видео, на котором она получает результаты теста и неимоверно радуется тому, что выздоровела.

«Одна полосочка! Девочки, всё, короны нет. Я здорова! Вы знаете, как это круто, как это приятно озвучивать такие моменты. Всё, вот вам прямое доказательство. Ровно четырнадцать дней и одна полоска. Вы знаете, в другой момент, когда их будет две, я буду отдельно радоваться. Но в этом случае я очень сильно радуюсь одной полосочке. Я здорова!» — говорит на камеру «ревизор красоты».

За бьюти-блогера радуются и многочисленные подписчики, поздравляющие ее с выздоровлением.

Ранее сообщалось, что бьюти-эксперт Филонова дала простые, но эффективные советы по уходу за лицом.

Фото: Instagram Елены Филоновой

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