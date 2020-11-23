28.26 / 28.47 33.34 / 33.74
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Ревизор красоты» Елена Филонова излечилась от коронавируса и обрадовалась, как ребенок

20:11 23 ноября 2020
Елена Филонова

Директор национального конкурса красоты «Мисс Украина-Вселенная», известный бьюти-блогер Елена Филонова вылечилась от COVID-19. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Филонова опубликовала эмоциональное видео, на котором она получает результаты теста и неимоверно радуется тому, что выздоровела.

«Одна полосочка! Девочки, всё, короны нет. Я здорова! Вы знаете, как это круто, как это приятно озвучивать такие моменты. Всё, вот вам прямое доказательство. Ровно четырнадцать дней и одна полоска. Вы знаете, в другой момент, когда их будет две, я буду отдельно радоваться. Но в этом случае я очень сильно радуюсь одной полосочке. Я здорова!» — говорит на камеру «ревизор красоты».

За бьюти-блогера радуются и многочисленные подписчики, поздравляющие ее с выздоровлением.

Ранее сообщалось, что бьюти-эксперт Филонова дала простые, но эффективные советы по уходу за лицом.

Фото: Instagram Елены Филоновой

41

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Таюне (по центру)

Жена Винника после долгой паузы показалась с ним на публике

зимняя погода без снега

Какой будет погода на Новый год: синоптики дали прогноз на зиму

Стерненко

Стерненко пригрозили открутить голову за Дорофееву

Одесса

Блэкаут в Одессе: из-за транспортного коллапса люди не могут попасть с работы домой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер