"Для Миши это станет ударом": жена Ефремова подает на развод после 20 лет брака

Жена актера Михаила Ефремова, осужденного к восьми годам тюремного заключения, подает на развод. Об этом сообщает kp.ru, ссылаясь на близкого друга семьи Ефремова. По его мнению, на расторжение брака Софию Кругликову сподвигла неприятная правда о связи Михаила с другой женщиной. Скандальные подробности всплыли в процессе расследования смертельного ДТП.

«Во-первых, Соня не смогла простить муж измену с этой молодой актрисой Дарьей Белоусовой… Представьте, какой удар по самолюбию», — объяснил друг актера.

Также приятель Ефремова не исключает, что под решением о разводе есть и финансовая подоплека: «Пока Миша за решеткой, его имущество легче поделить. Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи».

«Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства. Ведь если даже Соня, которая всегда смотрела на него сверху вниз, отвернется, он просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя», — считает приятель актера.

Напомним, Кругликова и Ефремов заключили семейный союз в 2001 году. Для Ефремова это был уже пятый брак, для Софии — второй. В 2016 году пара обвенчалась.

Фото vokrug.tv

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