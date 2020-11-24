Скончавшийся Джигарханян вскоре может стать папой: певица Алена Кравец готова "помочь"

35-летняя российская актриса, модель и певица Алена Кравец заявила, что готова родить от скончавшегося 14 ноября народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

Об этом пишет «Семь дней».

Актриса объяснила, что, по ее данным, Армен Джигарханян в свое время приезжал в элитный центр планирования семьи, расположенный на Рублевке, чтобы заморозить свои сперматозоиды. Поэтому актриса хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы родить ребенка от гениальной личности.

Кравец также заявила, что намерена пообщаться на эту тему с экс-супругой Армена Борисовича Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Артистка также заявил, что если родиться мальчик, то назовет его Армен, в честь отца, а если девочка, то Елена, в память единственной дочери Джигарханяна, скончавшейся в 23 года накануне Нового 1988 года.

В свою очередь адвокат Сергей Жорин в интервью порталу «Телепрограмма» скептически оценил возможность Кравец родить от Джигарханяна.

«Биоматериал невозможно использовать без согласия владельца», — сказал Жорин. Добавив, что сейчас, когда Джигарханяна не стало, все равно, кто угодно не может это сделать.

Но главное разочарование для Кравец — дети, появившиеся на свет подобным образом, не могут претендовать на наследство своих биологических отцов.

Поэтому казавшийся легким способ попасть в число претендентов на многомиллионное наследство Джигарханяна стал Кравец тут же не интересен.

«Наследниками считаются только те дети, которые были зачаты в период жизни наследодателя, поэтому те, кто появились в дальнейшем, не могут претендовать ни на что», — добавил Сергей Жорин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что адвокат Армена Джигарханяна Жанна Маргулис предполагает, что между наследниками актера и режиссера вскоре начнутся ожесточенные споры за имущество.

Фото: КП, instagram.com/kravetsalena

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