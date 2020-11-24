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Шансы остаются: жена Ефремова не подтвердила развод с актером

5:55 24 ноября 2020
Ефремов Михаил

Минувший день, 23 ноября, ознаменовался новым поворотом в обсуждении жизни, прошлой и будущей, актера и режиссера Михаила Ефремова, мать которого накануне заключила сделку с церковью.

Так, пока актер направляется в колонию, знакомые поделились новостями о том, что его супруга, Софья Кругликова, решила развестись с мужем после 20 лет совместной жизни.

Журналисты решили получить подтверждение этого непростого и тяжелого решения из первых рук.

Однако Софья Кругликова на тему развода говорить отказалась, подчеркнув, что СМИ она ничего не комментирует.

«Я не комментирую ничего СМИ», — сказала РИА Новости Кругликова.

По мнению журналистов, в такой постановке вопроса есть и положительные моменты: возможно, женщина еще не окончательно решилась на развод, и у пары есть шансы сохранить брак.

Потому что для самого Михаила Ефремова такой поворот событий станет большим ударом и предательством.

Как известно, до смертельного ДТП, виновником которого признали артиста, Ефремов и Кругликова воспитывали троих общих детей. Более того, и сына Ефремова от другого брака Никиту Софья называла своим ребенком.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в понедельник, 23 ноября, родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отозвали иск о возмещении морального вреда. Несмотря на вынесение приговора, разбирательства по делу Михаила Ефремову продолжаются до сих пор.

Фото: РИА Новости

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