Шансы остаются: жена Ефремова не подтвердила развод с актером
Минувший день, 23 ноября, ознаменовался новым поворотом в обсуждении жизни, прошлой и будущей, актера и режиссера Михаила Ефремова, мать которого накануне заключила сделку с церковью.
Так, пока актер направляется в колонию, знакомые поделились новостями о том, что его супруга, Софья Кругликова, решила развестись с мужем после 20 лет совместной жизни.
Журналисты решили получить подтверждение этого непростого и тяжелого решения из первых рук.
Однако Софья Кругликова на тему развода говорить отказалась, подчеркнув, что СМИ она ничего не комментирует.
«Я не комментирую ничего СМИ», — сказала РИА Новости Кругликова.
По мнению журналистов, в такой постановке вопроса есть и положительные моменты: возможно, женщина еще не окончательно решилась на развод, и у пары есть шансы сохранить брак.
Потому что для самого Михаила Ефремова такой поворот событий станет большим ударом и предательством.
Как известно, до смертельного ДТП, виновником которого признали артиста, Ефремов и Кругликова воспитывали троих общих детей. Более того, и сына Ефремова от другого брака Никиту Софья называла своим ребенком.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в понедельник, 23 ноября, родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отозвали иск о возмещении морального вреда. Несмотря на вынесение приговора, разбирательства по делу Михаила Ефремову продолжаются до сих пор.
Фото: РИА Новости65
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