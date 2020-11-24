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Шоу-бизнес

«Ну, Притула допоет»: Вакарчука высмеяли с новым концертом

7:55 24 ноября 2020
вакарчук

Певец Святослав Вакарчук запустил новый музыкальный проект «Оранжерея» и собирается в концертное турне по Украине. В соцсетях к таким планам отнеслись недоверчиво: невольно напрашиваются аналогии с периодическими попытками Вакарчука зайти в политику и точно такими же поспешными решениями покинуть депутатские ряды.

«А где гарантии что Святослав не уйдет посреди концерта? — пошутил по этому поводу журналист Михаил Ткач. — Не скажет, что я всего лишь хотел вывести на сцену этих хороших и честных музыкантов. Вы покупали билеты и на афишах был я, но я хочу сейчас быть в другом месте. На пляже Прананг сидеть на песке или копать ямку».

Комментаторы в соцсетях соглашаются: действительно, на концерте будет сложно отвлечься от мыслей, что вокалист сейчас бросит все, уйдет, а петь придется кому-то из группы поддержки.

Слушатели Вакарчука признаются, что такие мысли их посещают не только на концертах.

Напомним, последний раз в депутатах Рады Святослав Вакарчук продержался чуть менее года и в июне 2020 года покинул парламент. Политтехнолог Алексей Голобуцкий не исключает и «третье пришествие» Вакарчука в политику.

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