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Шоу-бизнес

Владимир Пресняков-старший ужаснул стихами жене

8:36 24 ноября 2020
пресняков

Композитор Владимир Пресняков-старший решил посвятить стихи любимой супруге, с которой живет в браке уже 54 года. Тем не менее, поэтические строчки для Елены Пресняковой получились совсем не романтическими:

Пройдут года, ты станешь строже,
Начнешь лысеть, само собой,
Но ты мне лысая дороже
Кудрявой девушки любой!

Владимиру посоветовали в стихах поменьше акцентировать внимание на «правде жизни» — так можно легко обидеть любимую половинку.

А пока Пресняков-старший оправдывался, что ничего обидного не имел в виду, у него нашлось немало подражателей:

Фото Владимир Петрович Пресняков/Facebook

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