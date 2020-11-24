Владимир Пресняков-старший ужаснул стихами жене
Композитор Владимир Пресняков-старший решил посвятить стихи любимой супруге, с которой живет в браке уже 54 года. Тем не менее, поэтические строчки для Елены Пресняковой получились совсем не романтическими:
Пройдут года, ты станешь строже,
Начнешь лысеть, само собой,
Но ты мне лысая дороже
Кудрявой девушки любой!
Владимиру посоветовали в стихах поменьше акцентировать внимание на «правде жизни» — так можно легко обидеть любимую половинку.
А пока Пресняков-старший оправдывался, что ничего обидного не имел в виду, у него нашлось немало подражателей:
Фото Владимир Петрович Пресняков/Facebook
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