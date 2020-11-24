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Леонардо Ди Каприо бросился наутек от визжавшей дочери Заворотнюк

11:02 24 ноября 2020
Ди Каприо

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала в Instagram подробности встречи с актером Леонардо Ди Каприо в Нью-Йорке.

«Расскажу вам про этот день позора. Я сидела со своим парнем на лавочке, мы болтали. И тут мимо нас проходят трое молодых людей. Все очень красиво одеты и несут большие букеты роз и шампанское. У одного из молодых людей кепка была сильно сдвинута на лоб. И тут я понимаю, что один из этих прохожих — Леонардо Ди Каприо. И что я делаю? Я вскакиваю и начинаю орать. Он в ответ прибавляет шаг и почти что переходит на бег. Я вскакиваю и бегу за ним, чтобы сфотографироваться. А Ди Каприо быстро скрылся в каком-то здании», — рассказала Анна.

Зайти вслед за актером в здание Заворотнюк не смогла: «Меня не пустили. Возможно, по мне было видно, что я не в себе».

«Не знаю, почему именно Ди Каприо вызвал у меня такую реакцию. Я видела многих знаменитостей. Дважды замечала в ресторане Жана Рено, видела сестер Олсен, Роберта Паттинсона, других голливудских звезд. Не знаю, что со мной случилось в этот раз», — признается Заворотнюк.

Напомним, Анна Заворотнюк долгое время жила в США, там закончила школу. Сейчас 24-летняя Анна живет в Москве.

Фото commons.wikimedia.org

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