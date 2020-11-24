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Шоу-бизнес

«Яркий пример деградации артиста»: Ани Лорак разочаровала зрителей

11:50 24 ноября 2020
ани лорак

Ани Лорак выпустила новый клип на песню «Страдаем и любим». В Instagram певица обещала видео о «сплетении чувств» и «удивительных жизненных поворотах», но публика приняла клип, мягко говоря, без восторга.

Слушатели ностальгируют по Ани Лорак образца 2015 года. Многие признают, что лучшая часть творческой карьеры певицы — уже в прошлом.

«Не верю, что это клип Ани Лорак», «Срочно надо вернуть ту Лорак из 2015», «Лорак уже не та», — говорят те, кто посмотрел видео на YouTube.

Сюжет клипа зрители называют непонятным, вторичным и неинтересным. «Неприятно это признавать, но Ани — яркий пример деградации артиста, в плане качества музыки, текста, клипов. Про внешность вообще промолчу. Очень жаль, но самый яркий период творчества остался в прошлом», — отметила одна из подписчиц на YouTube-канал Лорак.

Напомним, Ани Лорак долго не радовала поклонников новым творчеством, а вместо этого снималась в рекламе. В октябре певица пообещала сюрприз — новую песню.

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