Задразнили дети: девятилетний сын голливудской звезды обрезал свои длинные волосы

Сын голливудской актрисы и бывшей модели Алисии Сильверстоун, обрезал свои длинные волосы. Звезда фильмов показала видео стрижки девятилетнего Беара у себя в Instagram. По ее словам, это было решение самого мальчика. Сильверстоун ему не препятствовала, хотя и переживала. 44-летняя Алисия призналась, что будет скучать по прежней прическе сына.

«Очень многие красивые мужчины ходят с длинными волосами — Брэд Питт, Гарри Стайлз, Джейсон Момоа. Даже Иисус», — писала она ранее.

Беар решил постричься, так как его задразнили сверстники, считая его похожим на девочку.

Сильверстоун родила сына в браке с Кристофером Джареки, солистом группы S.T.U.N. Они развелись в 2018-м году после 13 лет брака. Алисия говорит, что старается воспитывать ребенка, не навязывая ему стереотипы.

В начале своей карьеры Алисия снималась в видеоклипах популярной группы Aerosmith. За актрисой на некоторое время даже закрепилось прозвище «Девочка из Аэросмит». Она также известна по фильмам «Бестолковые», «Бэтмен и Робин», «Лишний багаж», «Громобой», «Вампирши».





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