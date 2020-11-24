Кто избил актера Павла Прилучного: раскрыта личность

Российский актер Павел Прилучный, которого госпитализировали из-за сильного избиения, оказывается, подрался в Калининграде с владельцем ночного клуба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Аноним позвонил в полицию и проинформировал, что актер выяснял отношения с владельцем клуба. Драка происходила на втором этаже заведения. В результате у Прилучного диагностировали переломы орбитальной кости и челюсти. При этом актер якобы заявил, что просто упал. Его уже прооперировали.

Произошедшее Прилучный прокомментировал в своем Instagram: «Я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни».

Детали инцидента Прилучный пообещал сообщить правоохранителям.

Напомним, в особняк к Павлу Прилучному переехала звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович.

Фото: Instagram Павла Прилучного

728

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter