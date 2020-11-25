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Шоу-бизнес

Горячие сестрички: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер померялись сочными формами в купальниках

2:55 25 ноября 2020
Дженнер Кайли

Участницы лучшего американского реалити-шоу «Семейка Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст и ее сестра Кайли Дженнер устроили своеобразный «баттл в купальниках» в Сети.

Сначала 40-летняя Ким разместила у себя в Instagram-аккаунте снимок, на котором она запечатлена на диване в собственной гардеробной.

Не женщине надет купальник бикини из светоотражающего материала, а волосы заплетены в косу

«Reflecting», («Я вся такая отражуля»), — подписала она пост.

Фигура телезвезды взволновала поклонников, и они принялись оставлять ей комплименты в комментариях. «Очень горячо», «Потрясающая!», «Люблю тебя, красотка», «Невероятный снимок! Вау», «Превосходная фигура», — писали они.

Через несколько часов вызов сестры приняла 23-летняя Кайли.

Свои «фамильные» пышные формы она упаковала в цельный купальник бренда Ким, подписав фото простеньким «all good».

Ее снимок также не оставил никого равнодушным, и на девушку посыпались комплименты: «Королева», «Красотка», «Супер-королева», «Хочу на тебе жениться».

Кроме того, фанаты сестер начали соревноваться в количестве лайков под фото своих любимиц. Пока что явный перевес на стороне Кайли — 8,6 млн против 2,6 млн у Ким. Но соревнование только началось, поэтому результат может измениться в любой день.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале ноября Кайли Дженнер стала первой из всех пятерых сестер Кардашьян-Дженнер, чье число подписчиков в Instagram достигло 200 миллионов человек.

Фото: @kimkardashian, @kyliejenner

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