Время искать клещей: блогерша рассмешила Сеть пародией на Ратаковски в бикини

В отличие от артистов «Квартала 95» австралийская блогерша Селеста Барбер любит высмеивать не политиков, а своих коллег по цеху, звезд шоу-бизнеса.

В одной из недавних пародий она повторила видео американской супермодели Эмили Ратаковски, немало рассмешив даже ее почитателей.

На оригинальном видео манекенщица-бизнесвумен позирует на улице возле стены в черном бикини и бежевых босоножках на каблуках. При этом сперва она стоит спиной к камере, демонстрируя ягодицы, затем разворачивается и поправляет плавки.

Барбер, в свою очередь, попыталась сымитировать действия и образ знаменитости: ее засняли в похожих локации и купальнике. «Вновь настало то самое время года, обязательно проверяйте наличие на себе клещей», — подписала она пост, который набрал больше четырех миллионов просмотров и почти 740 тысяч лайков.

Фанаты блогерши оценили ее внешний вид и чувство юмора в комментариях под публикацией. «Умираю», «Кроме шуток, ты начала тренироваться? Выглядишь невероятно!», «Лично для меня твое тело куда более привлекательное. Красотка!», «Спасибо за все, что ты делаешь, Селеста! Люблю тебя», «Ты такая забавная!» — высказывались они.

Ранее Селеста Барбер повторяла снимки и ролики многих других знаменитостей, вызывая одобрение у публики.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что далеко не у всех артистов развлекательного жанра получается рассмешить коллег — к примеру, творчество Евгения Петросяна почему-то не «трогает» признанного «мушкетера» СССР Михаила Боярского.

Фото:@celestebarber

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