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Шоу-бизнес

Флешмоб в расстегнутых штанах: Рита Ора и другие знаменитости поддержали странный тренд в Сети

7:03 25 ноября 2020
Рита Ора

Завершив «тыквенный» флешмоб перед Хеллоином, звезды шоу-бизнеса долгое время собирались с духом и, наконец, на днях запустили новый челлендж.

Чтобы принять в нем участие, нужно сделать свой снимок в джинсах, из-под которых выглядывает нижнее белье, но джинсы при этом должны обязательно быть расстегнутыми, пишет The Sun.

Согласно материалу, пользователи прозвали флешмоб flying low («низкий полет»), поскольку звезды начали массово публиковать кадры, на которых они запечатлены с опущенными и расстегнутыми брюками — поза, напоминающая садящийся самолет или человека на унитазе.

Так, например, телезвезда Зара Макдермотт сфотографировалась в зеркало в черном белье. На снимке она оттягивает джинсы вниз, демонстрируя плоский живот.

Поп-исполнительница Рита Ора (на заглавном снимке), в свою очередь, попозировала на стуле в красном бюстгальтере и вельветовых расстегнутых штанах лилового цвета. В похожем наряде снялась певица и участница группы Little Mix Джесси Нельсон (Jessy Nelson): ее запечатлели в голубом комплекте из кружева и расстегнутых джинсах.

Вдобавок флешмоб поддержали такие знаменитости, как победительница телешоу LoveIsland Эмбер Гилл (Amber Gill), плюс-сайз модель и бывшая подруга Кайли Дженнер Джордин Вудс (Jordyn Woods), а также манекенщица София Пескисолидо (Sophia Peschisolido) и участница группы Little Mix Перри Эдвардс (Perrie Edwards).

Издание напоминает, что в сентябре звезды массово сфотографировались в откровенной одежде в полях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что флешмобы могут быть не только милыми и забавными, особенно если участие в них принимают люди с не совсем устойчивой психикой.

Фото: The Sun

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