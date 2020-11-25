Умерла 45-летняя актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умерла актриса Светлана Обидина. Ей было 45 лет.

Актриса известна по ролям в сериалах и фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Следователь Тихонов», «Купчино», «Мажор-3», «Кумир», «Адмиралы района», «Довлатов» и многих других.

В сети коллега Обидиной режиссер Алексей Герман допустил, что причиной ее смерти может быть коронавирусная инфекция.

«Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже неясно, ковид, не ковид, но мрут и мрут вокруг», — написал Алексей Герман в Facebook.

Другие коллеги сообщили, что актриса скончалась еще неделю назад, 18 ноября, однако ее семья не афишировала трагедию.

Напомним, ранее по этой же причине скончался известный режиссер Роман Виктюк. Его похоронили в родном Львове.

Фото Cosmopolitan

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