28.25 / 28.47 33.32 / 33.77
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Умерла 45-летняя актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

8:50 25 ноября 2020
Светлана Обидина

Умерла актриса Светлана Обидина. Ей было 45 лет.

Актриса известна по ролям в сериалах и фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Следователь Тихонов», «Купчино», «Мажор-3», «Кумир», «Адмиралы района», «Довлатов» и многих других.

В сети коллега Обидиной режиссер Алексей Герман допустил, что причиной ее смерти может быть коронавирусная инфекция.

«Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже неясно, ковид, не ковид, но мрут и мрут вокруг», — написал Алексей Герман в Facebook.

Другие коллеги сообщили, что актриса скончалась еще неделю назад, 18 ноября, однако ее семья не афишировала трагедию.

Напомним, ранее по этой же причине скончался известный режиссер Роман Виктюк. Его похоронили в родном Львове.

Фото Cosmopolitan

486

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Светлана Обидина

Умерла 45-летняя актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

кернес

Что с Кернесом: сын мэра собрал "историю болезни"

Анна Дурицкая и Борис Немцов

"Я до последнего думала, что это чья-то злая шутка": Дурицкая рассказала подробности убийства Немцова

Медицинские маски

Большое исследование в Дании забраковало защитные маски

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер