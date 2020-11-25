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Шоу-бизнес

Алла Пугачева вынудила своих малышей «колбасить» за деньги

10:00 25 ноября 2020
Алла Пугачева вынудила своих малышей «колбасить» за деньги

Максим Галкин снова снялся в промо-ролике премиум-колбас от российского прозводителя, задействовав в рекламе и помощников — юных Гарри и Лизу.

«Пока дети украшают дом, я придумываю для них увлекательные и вкусные игры вместе с колбасами «Черкизово», — прокомментировал юморист выложенное в Instagram видео.

В кадре он предлагает детям угадать выложенные на столе сорта колбас, давая несложные подсказки. Например, он изображает движения испанского танца, и дети сразу кричат «Фламенко».

Не обошлось и без детской хитрости — вместо того, чтобы найти ответ на вопрос отца самостоятельно, Гарри и Лиза бесхитростно читают название изделия.

Напомним, пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой украсила дом к Рождеству еще в середине ноября.

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