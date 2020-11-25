Популярная певица потеряла ребенка во время преждевременных родов

Американская певица и автор песен Кристина Перри опубликовала у себя в Instagram печальный пост, сообщив о том, что потеряла ребенка.

«Прошлой ночью мы потеряли нашу девочку. Она родилась безмолвной — после того, как так тяжело боролась, чтобы попасть в наш мир. Сейчас она умиротворена и будет жить вечно в наших сердцах», — написала она, поделившись фото ручки младенца.

Ранее 34-летняя Кристина писала, что во время беременности у нее возникли осложнения, и что ребенок, который должен был появится на свет в январе будущего года, возможно, родится досрочно, и ему потребуется немедленная операция сразу после родов. По предварительным данным, у девочки была артрезия — порок развития тонкого кишечника.

У Перри и ее мужа-репортера Пола Костабила, поженившихся в 2017 году, есть двухлетняя дочь Кармелла. 10 января 2020 года Перри перенесла выкидыш на 11-й неделе беременности.

Кристина Перри прославилась после своего дебютного сингла Jar of Hearts в 2010 году. В 2012 году она записала песню A Thousand Years для последней части знаменитой вампирской франшизы «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ребенок модели Крисси Тейген и певца Джона Ледженда родился мертвым — пара опубликовала душераздирающие фото.





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