За 85 граммов марихуаны: британский манекенщик и друг Кейт Мосс отсидит пять лет в жуткой тюрьме на Бали

Британский манекенщик и модель Джед Техас (настоящая его фамилия Хиггинс) отсидит пять лет в тюрьме Керобокан на Бали, известной жуткими условиями содержания. В переполненной заключенными тюрьме регулярно случаются бунты и побеги. Привыкшему к роскоши парню там придется непросто.

Модели придется еще и выплатить штраф в размере 80 тысяч долларов. Если он откажется это сделать, ему предстоит дополнительно отсидеть еще полгода. Изначально Джеду грозило до 20 лет тюремного заключения.

Как пишет издание The Sun, Техас пошел под суд после того, как в апреле этого года во время полицейского рейда на его вилле в Кангу обнаружили 85 граммов марихуаны на сумму примерно 40 долларов, а также электронные веса. Наркотики Джед пытался смыть в унитаз. Но индонезийская полиция этому воспрепятствовала. За владение и торговлю наркотиками в стране наказывают строго.

30-летний Джед признал, что у него в доме были наркотики, заявив, что он знал о том, что это запрещено законом Индонезии, и ему стыдно за содеянное. Однако он считает наказание слишком строгим и намерен подать апелляцию. Британец настаивает на том, что использовал марихуану в лечебных целях, поскольку у него были проблемы с психикой. По словам Джета, у него началась депрессия из-за того, что он не мог вернуться домой в Мельбурн во время карантина. Поэтому он и купил марихуану.

Джед сотрудничал ранее с дизайнером Вивьен Вествуд, брендами Primark, Myer Adidas, Prada, Burberry, Versace. Он является другом британской супермодели Кейт Мосс. Они часто проводили время вместе на вечеринках. С 2015 году Техас проживает в Австралии.

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