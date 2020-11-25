Кличко заподозрили в написании песни Дорофеевой

Певицу Надю Дорофееву, которая попала в скандал с новым клипом «Горит», раскритиковали также за текст этой песни. Комментарий размещен к видео на канале Дорофеевой в YouTube.

Прокомментированы строки «Горит моя душа, ни ночи нет ни дня. А может даже больше, а может никогда..». Пользователь Сергей Рачик высказался: «Такое ощущение, что слова припева писал Кличко».

Это «предположение» оценили многие — комментарий быстро собрал большое количество лайков. Один из пользователей в комментарии к посту Сергея Рачика написал, что песня — плагиат на композицию Little Boots — Mathematics.

На самом деле авторы текста песни «Горит»: Надежда Дорофеева, Алексей Потапенко, Владимир Кагарлык.





Напомним, что песней «Горит» Дорофеева начала сольную карьеру.

Фото: скриншот клипа

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