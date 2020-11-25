28.27 / 28.46 33.39 / 33.79
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Кличко заподозрили в написании песни Дорофеевой

12:52 25 ноября 2020
Када из клипа

Певицу Надю Дорофееву, которая попала в скандал с новым клипом «Горит», раскритиковали также за текст этой песни. Комментарий размещен к видео на канале Дорофеевой в YouTube.

Прокомментированы строки «Горит моя душа, ни ночи нет ни дня. А может даже больше, а может никогда..». Пользователь Сергей Рачик высказался: «Такое ощущение, что слова припева писал Кличко».

Это «предположение» оценили многие — комментарий быстро собрал большое количество лайков. Один из пользователей в комментарии к посту Сергея Рачика написал, что песня — плагиат на композицию Little Boots — Mathematics.

На самом деле авторы текста песни «Горит»: Надежда Дорофеева, Алексей Потапенко, Владимир Кагарлык.


Напомним, что песней «Горит» Дорофеева начала сольную карьеру.

Фото: скриншот клипа

427

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
зимняя погода без снега

Какой будет погода на Новый год: синоптики дали прогноз на зиму

Айна Тымчук

Кернес может получить союзницу вместо оппонента в ОГА

кернес

Что с Кернесом: сын мэра собрал "историю болезни"

Меган Маркл

Появились фото беременной Меган Маркл до выкидыша

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер