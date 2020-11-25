28.27 / 28.46 33.39 / 33.79
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Хлывнюк отказался стоять на одной сцене с «крымнашистами»

13:35 25 ноября 2020
Андрей Хлывнюк

Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который недавно победил коронавирус, не готов выступать на одной сцене с российскими артистами, поддержавшими аннексию Крыма. Об этом он заявил в интервью Игорю Кондратюку в эфире 5 канала.

В качестве примера он вспомнил о приглашении выступить на российском рок-фестивале «Нашествие» в Испании. Тогда его очень «напрягло» участие в этом же фестивале идейных противников, имя которых должно было значиться на одной с ним афише.

«И хоть я понимал, что ни одной копейки, ни одного цента (от продажи билетов на концерт. — Авт.) не пойдет в бюджет оккупанта, я до последнего момента сомневался», — рассказал Хлывнюк, отметив, что к счастью, решения принимать не пришлось — фестиваль отменили из-за коронавируса.

Напомним, «ФАКТЫ» приводили полный список российских артистов, которых не пускают с концертами в Украине.

Фото stb.ua/

250

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
зимняя погода без снега

Какой будет погода на Новый год: синоптики дали прогноз на зиму

Айна Тымчук

Кернес может получить союзницу вместо оппонента в ОГА

кернес

Что с Кернесом: сын мэра собрал "историю болезни"

Меган Маркл

Появились фото беременной Меган Маркл до выкидыша

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер