Хлывнюк отказался стоять на одной сцене с «крымнашистами»

Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который недавно победил коронавирус, не готов выступать на одной сцене с российскими артистами, поддержавшими аннексию Крыма. Об этом он заявил в интервью Игорю Кондратюку в эфире 5 канала.

В качестве примера он вспомнил о приглашении выступить на российском рок-фестивале «Нашествие» в Испании. Тогда его очень «напрягло» участие в этом же фестивале идейных противников, имя которых должно было значиться на одной с ним афише.

«И хоть я понимал, что ни одной копейки, ни одного цента (от продажи билетов на концерт. — Авт.) не пойдет в бюджет оккупанта, я до последнего момента сомневался», — рассказал Хлывнюк, отметив, что к счастью, решения принимать не пришлось — фестиваль отменили из-за коронавируса.

Напомним, «ФАКТЫ» приводили полный список российских артистов, которых не пускают с концертами в Украине.

Фото stb.ua/



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