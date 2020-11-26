Возвращение "Голубой луны": разбитого инсультом Бориса Моисеева "вынудили" спеть с Ольгой Бузовой

Похоже, 34-летней российской звезде Ольге Бузовой удалось склонить к сотрудничеству не только рэпера Потапа с его «Мозгами», но и мэтра российского шоу-биза, разбитого инсультом Бориса Моисева.

Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Так, помощник певца Сергей Горох выступил с сенсационным заявлением о том, что 66-летний Моисеев, который перенес два инсульта и не выходит из дома, вернется на сцену.

Поводом для такого решения стал пост Ольги в соцсвети, в котором она разместила ролик, в котором исполняет в дуэте с Николаем Трубачом знаменитый хит «Голубая Луна». В свое время эта композиция стала визитной карточкой Бориса Моисеева и Трубача.

«Как же приятно было исполнить вместе с Николаем Трубачем легендарный супер хит 90-х. Да-да, то самый хит, под который мы все зажигали. Особенно приятно, что первый исполнитель этой песни, которая доносилась из каждого утюга, лично нас благословил на ремейк культовой песни», — поделилась певица радостью в блоге.

Также она указала: мечтает, чтобы парализованный Моисеев присоединился к ней и Трубачу. «И мы вас порадовали исполнением этого хита. Борис, мы вас очень любим и скучаем. Я безумно рада, что новая версия вам понравилась», — резюмировала Бузова.

Комментируя пост певицы, подписчики пришли в ужас от пения Бузовой, заявив, что она «испортила шедевр», что не умеет «ни петь, ни танцевать», что ее голоса «совершенно не слышно».

В то же время пение Бузовой впечатлило тяжело больного Бориса Моисеева: по словам его помощника, артист очень доволен тем, как пели Бузова и Трубач, и он даже решил вернуться на сцену.

«Он счастлив. Правда, сожалеет, что все произошло без него. Сказал: „Если бы спели втроем, то мы бы тогда зажгли“. Я уверен, что они споют песню вместе. Сейчас готовится большая передача о Борисе Михайловиче на одном из каналов. Я думаю, он пригласит их в эту передачу о себе, и они споют втроем на всю страну», — заявил Сергей.

Конечно, нельзя исключить, что все указанные события являются хитрым пиар-ходом, который выгоден всем трем участникам будущего трио, но, тем не менее, вряд ли кто из поклонников Бориса Моисеева, Ольги Бузовой и Николая Трубача откажутся от удовольствия послушать «луну» в новом исполнении.

Как известно, хит «Голубая луна» в свое время стал визитной карточкой Моисеева и Трубача. Дуэт объездил с гастролями весь мир. По воспоминаниям Николая, на волне скандальной популярности они давали до 40 выступлений в месяц. А потом с Борисом случилось несчастье — его разбил инсульт. Причем дважды.

Первый случился в 2010 году. Состояние артиста было ужасным. У него произошла остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. И хотя врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и оставить сцену, Моисеев решил по-своему. Снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь. В итоге организм не выдержал, и в 2015 году произошел повторный инсульт. Сейчас он не выходит из дома, а каждое утро начинает с молитвы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сам Борис Моисеев в ответ на слухи о своем «бедственном положении» сказал, что он ощущает себя нормальным человеком, который ведет достаточно активный образ жизни.

Фото: КП

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