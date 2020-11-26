В Москве госпитализировали с инсультом звезду фильма "Бриллиантовая рука"

В ночь на четверг, 26 ноября, стало известно о госпитализации известной советской и российской актрисы Светланы Светличной.

О том, что звезда экрана попала в одну из московских больниц, сообщил Пятый канал со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным собеседника телеканала, артистку доставили в клинику с инсультом, сейчас Светлана Светличная находится под наблюдением врачей.

Он также рассказал, что 80-летняя актриса пожаловалась на головную боль, однако потом ей стало хуже, пришлось вызвать врачей. Медики «Скорой помощи» заподозрили инсульт и приняли решение о срочной госпитализации.

Напомним, в начале ноября в одном телешоу Светлана Светличная рассказала, что ее старший сын Алексей и внучка Мария мечтают сжить ее со света из-за ее квартиры, которой родственники актрисы якобы мечтают завладеть. Светличная считает, что сына сгубил алкоголь. А внучка ей просто завидует.

Украинскому зрителю Светлана Светличная известна по фильмам «Бриллиантовая рука» («Не виноватая я… Он сам пришёл!»), «Новые приключения неуловимых», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», другим.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в апреле Светлана Светличная, обвинила в краже сотрудника главного российского телеканала. По словам актрисы, она согласилась рассказать телевизионщикам о конфликте с внучкой, а они ее просто обворовали.

Фото: КП, Стархит

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