Ничего лишнего: 51-летняя Дженнифер Лопес полностью разделась для рекламного клипа

Отдохнувшая во время карантина в вынужденном отпуске Дженнифер Лопес решила вернуться к делам и намерена 1 января 2021 года представить собственный косметический бренд JLO Beauty, в котором первоначально будут предтвлены средства по уходу за кожей.

Но подготовку к этом событию Джей Ло начала уже сейчас, и поделилась в Instagram кадрами рекламного ролика, в котором она снялась для продвижения своего бренда.

Видео получилось горячим и провокационным: в нем 51-летняя звезда позирует полностью обнаженной.

В ролике Дженнифер демонстрирует свое потрясающее тело с разных ракурсов. Певица сняла с себя все, оставив на пальце только кольцо с массивным бриллиантом — подарок на помолвку ее жениха, бейсболиста Алекса Родригеса.

Джей Ло выглядит просто потрясающе — кажется, годы совершенно не властны над ней. Это отражено и в слогане ее нового бренда: «У красоты нет срока годности». Саундтрек к ролику Дженнифер написала сама: звуковым фоном стала пока еще не изданная песня Лопес.

В подписи к клипу певица написала, что создание бренда JLO Beauty было «30-летней мечтой», а не «просто импульсивным порывом».

Как известно, у Дженнифер уже есть модный бренд JLo by Jennifer Lopez, под которым она выпускает одежду, парфюмы и аксессуары. Дженнифер создала свой бренд в 2001 году, и с тех пор он принес ей и другим инвесторам более миллиарда долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что также успешно продолжается у Лопес и музыкальная карьера: 5 ноября 51-летняя Лопес получила почетную премию «Икона народа» (People's Icon).

Фото: @jlo

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