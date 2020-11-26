«Вот это тело!» 51-летняя голая Дженнифер Лопес взбудоражила сеть

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, неоднократно радовавшая своих фанатов откровенными фото, выложила в Instagram новые снимки и видео, которые стали тизерами ее новой песни «In The Morning».

Певица предстала на черном фоне совершенно голой.

«Сюрприз! Вот официальная обложка InTheMorning. Релиз состоится в пятницу», — так певица подписала это фото.

Фанатам понравился образ артистки и ее новая песня. Поклонники засыпали звезду комплиментами и с нетерпением ожидают новый сингл певицы, который выйдет 27 ноября.

«Ты очаровательна», «Чистое искусство», «Ты выглядишь потрясающе», «Так невероятно», «Прекрасно», «Вот это тело!», «Instagram не может выдержать всю эту горячность» — такие комплименты появились в аккаунте Лопес.

Напомним, свою сногсшибательную фигуру 51-летняя Лопес поддерживает интенсивными тренировками и здоровым режимом питания.

Фото Instagram/jlo

112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter