Закрутившая роман с молодым рэпером Меган Фокс официально подала на развод с мужем

34-летняя американская актриса Меган Фокс, звезда фильмов «Трансформеры» и «Черепашки-ниндзя», неоднократно признаваемая самой сексуальной женщиной мира такими мужскими журналами, как FHM и Maxim, официально подала на развод со своим 46-летним мужем Брайаном Грином, известным по роли Дэвида Сильвера в телесериале «Беверли-Хиллз, 90 210».

Меган и Брайан объявили о своем разрыве еще в мае, признавшись, что отношения между ними разладились еще в конце 2019-го года. В то время Меган начала встречаться с 30-летним рэпером Machine Gun Kelly (настоящее его имя Колсон Бэйкер).

На днях Фокс и Бэйкер впервые вышли в свет, как пара, вместе посетив церемонию вручения наград American Music Awards в Лос-Анджелесе.

Актриса в полном восторге от своего нового возлюбленного. Она говорит, что такие отношения, как у них, возможны единственный раз в жизни, что их связь достигает «мифических масштабов» и что любить его — «все равно что влюбиться в цунами или лесной пожар».

Меган и Брайан начали встречаться в 2004 году. Свадьбу они сыграли в 2010-м. У них имеется трое сыновей: восьмилетний Ноа, шестилетний Бодхи и четырехлетний Джорни. У Остина также есть 18-летний сын Кассиус от предыдущих отношений.

Как пишет издание People, Меган, подавая документы на развод, обратилась к суду с просьбой о том, чтобы им с Брайаном предоставили право совместной опеки над детьми. Актриса также настаивает на том, чтобы бывшие супруги не платили друг другу алименты. Кинозвезда также намерена вернуть себе фамилию Фокс, поскольку после свадьбы официально стала Меган Грин — хотя и оставила девичью фамилию в качестве сценического имени.

Меган и ее новый возлюбленный. Фото Instagram

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