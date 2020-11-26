Мирославу Карпович заметили в больнице у избитого Павла Прилучного

Российского актера Павла Прилучного, попавшего в больницу после сильного избиения, чуть ли не ежедневно проведывает звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович.

О том, что Карпович в больнице ухаживает за избитым актером, сообщает «Super.ru» — ресурс публикует в Telegram фото, сделанное в медучреждении и отмечает, что она приезжает к Прилучному практически каждый день.

По некоторым данным, избитому (у Прилучного — серьезная травма лица и вывих челюсти) уже сделали операцию, однако нормально разговаривать он не сможет еще месяц — именно столько понадобиться на восстановление. Журналисты не исключают, что в связи с травмой актера будет перенесен спектакль «Косметика врага», который должен состояться 9 декабря.

Что же касается подробностей происшествия, во время которого Павел Прилучный получил травму, то они до сих пор туманны. Так, медикам он заявил, что упал, однако со временем появилась версия о драке в клубе Калининграда. Как Павел долетел до Москвы с переломом челюсти, не известно.

Сам Прилучный в соцсетях также не стал откровенничать, написав, что «реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы — там они больше пригодятся».

Напомним, что «папину дочку» Карпович заметили в особняке Прилучного под Москвой еще летом этого года. Ранее там жила его уже экс-супруга Агата и их дети.

Фото Мирославы Карпович из соцсетей.

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