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Джони Деппа в «Фантастических зверях» заменит исполнитель роли Ганнибала Лектера

10:34 26 ноября 2020
Джонни Депп в роли Гриндевальда

Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в третьем фильме франшизы «Фантастические звери», которая является предысторией событий, описанных в популярных книгах и фильмах о Гарри Поттере.

Ранее Депп сообщил, что киностудия Warner Bros. попросила его отказаться от роли Гриндевальда, и актер согласился. Это произошло после того, как британский суд постановил, что обвинения в том, что Депп избивал свою теперь уже бывшую жену Эмбер Херд, соответствуют действительности.

Несмотря на то, что Джонни Депп успел сняться лишь в одной сцене третьей части «Фантатистических зверей», он получит гонорар по меньшей мере в 10 миллионов долларов.

Как пишет издание The Sun, далее в картине его заменит 55-летний датский актер Мадс Миккельсен. Он снимался в фильмах «Охота», «Доктор Стрэндж», «Казино „Рояль“», «Изгой-один. Звездные войны: Истории», «Мушкетеры». Но, пожалуй, наиболее он известен по роли людоеда Ганнибала Лектера в телесериале «Ганнибал».

В 2010 году Мадс был награжден рыцарским орденом Даннеброг лично королевой Дании Маргрете II.

В связи с изменениями актерского состава премьера третьего фильма, съемки которого начались в сентябре, откладывается до июля 2022 года.

Джонни Депп в роли Гриндевальда

Мадс Миккельсен в роли Ганнибала Лектера

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