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Шоу-бизнес

Стало известно, где «закрылся» Олег Винник

12:26 26 ноября 2020
Винник

Популярный украинский певец Олег Винник, который выступил на недавнем шоу «Танці з зірками», отметил, что после своего относительного затворничества появление в телеэфире сразу в нескольких ипостасях стало для него настоящим приключением.

«Сейчас большинство своего времени я провожу в студии, поэтому стать ведущим телевизионного шоу, спеть на паркете, снова танцевать — и все это за один вечер — оказалось настоящим приключением!», — сообщил певец на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что именно такие «встряски» держат его в тонусе.

Поклонницы поблагодарили Винника за яркое выступление, пожелали ему здоровья и новых творческих успехов.

Напомним, соведущая Винника на шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут рассказала о своем эксклюзивном наряде, который она воспринимает как оберег.

Фото facebook.com/Olegg.Vynnyk.official/

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