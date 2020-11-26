«Теперь ее будем называть жена Дантеса»: мужа Дорофеевой повысили в статусе

Популярный певец Владимир Дантес представил новый клип, в комментарии к которому его сравнили с женой — Надей Дорофеевой. Видео размещено в YouTube.

«В клипе я решил сделать то, чего раньше не делал. Во-первых, я обратился к хореографу-постановщику Денису Стульникову, чтобы он обучил меня пластике и танцевальным движениям. Во-вторых, я специально похудел для съемок. И пока герой песни „Если бы“ не может принять какое-то решение, я решился на что-то новое для себя в этом клипе», — подписал видео Дантес.

Больше всего лайков собрал комментарий пользователя с ником Reverse: «Ну что, теперь эстафета переходит Наде, теперь ее будем называть жена Дантеса».

В своем Instagram Дантес отмечал, что с трепетом ждет фидбэка. Он его получил!

Напоминаем, Надя Дорофеева со своим новым клипом попала в скандал.

Фото: Instagram Владимира Дантеса

191

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter