«Увидели мою грудь? Но это нормально!» — откровения фаворитки «Супер Топ-модель по-украински»

Проект «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) покинула Даша Майстренко. Для многих уход девушки стал шоком. Именно Дашу называли фавориткой Суперсезона, ей пророчили уверенное попадание в финал. Однако эксперты решили иначе. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Даша Майстренко призналась, почему сама хотела покинуть проект, как относится к «обнаженным» съемкам, и рассказала о романе с 36-летним режиссером из Италии.

— Ваш возлюбленный знал, что вы участвуете в телевизионном реалити?

— Конечно! Сразу после вылета из проекта я позвонила Томмазо (бойфренд Даши. — Авт.). Сказала, что больше не принимаю участия в проекте. Для него эта новость стала шоком. Он просто кричал в трубку: «Как это могло произойти? Боже, я посмотрел на этих девушек… Почему ушла ты? Ты должна была победить». Он меня поддержал, сказал, что все будет хорошо и, возможно, другим девушкам этот проект нужен больше.

Я прекрасно понимала экспертов — у других участниц была мотивация, они горели этим проектом, на каждое задание шли с пониманием, что им надо сейчас выдать максимум. У меня такого не было. Я же ничего не продумывала, просто выходила и показывала, что мне взбредет в голову в этот момент. А если не взбредет, то ничего не показывала.

— Вы пытались поговорить с Сергеем Никитюком после ухода? Ведь он не только эксперт «Супер Топ-модели по-украински», но и ваш букер (модельный менеджер. — Авт.).

— Да, я обсуждала это с Сергеем. Для него мой уход был таким же шоком, как и для меня. Он этого не ожидал и не понимал до конца решение Аллы Костромичевой. Не мог его объяснить. Сергей знал, что у меня не было огромной мотивации, я не шла по головам, но это все равно было честно. Девушки, которые остались на проекте, уступали мне во многом. Сергей меня поддержал, и мы продолжили работать над моим карьерным ростом модели.

Даша Майстренко и Сергей Никитюк

— Может, проект вам был и не нужен?

— Однозначно, нужен. Я шла на него с большим азартом. Последние четыре года я жила обычной модельной жизнью — иногда она надоедает, хочется чего-то нового. Шла за эмоциями, чтобы меня немного расшевелили, и я вышла из этого состояния уравновешенности и спокойствия. Есть еще кое-что: мне хотелось снова увидеть себя по телевизору и сравнить, насколько я поменялась.

— Были моменты, когда вы сами хотели покинуть реалити?

— Были. Скажу больше: во время своего последнего эфира я даже подготовила речь, чтобы уйти самостоятельно. Хотела покинуть проект из-за того, что чувствовала себя «овощем», не могла ничего из себя выдавить. Не стала никого обливать дерьмом, у меня не было энергии выходить и улыбаться экспертам, ведь не все они были рады меня видеть. Я воспринимала все очень близко к сердцу. К тому же мне хотелось в Италию, хотелось увидеть Тома.

— На испытании с MONATIK'ом у вас распахнулся пиджак и обнажилась грудь. По-моему, вы совершенно не смутились.

— Если честно, я совершенно не стыжусь своей груди. Просто считаю, что у меня есть грудная клетка, как показано в учебнике анатомии. То, что ее кто-то там увидел, для меня нормально, потому что всякое бывает. У меня работа, где постоянно может быть заметна грудь — съемки, переодевания на показе. Я отношусь к этому очень спокойно. Единственное, к чему я еще не готова, — сниматься полностью обнаженной. Думаю, что это суперинтимная съемка, которую должен делать достойный фотограф. Но если кто-то просто увидит мою грудь — ничего страшного.

— Однако в своем сезоне вы не были такой смелой…

— В третьем сезоне «Супермодели по-украински» я была просто зажата, но не стыдилась того, что кто-то что-то увидит. Даже мой папа к этому адекватно относится — понимает, что это работа. В современном мире людей не удивишь обнаженной грудью. Возможно, 15 лет назад это считалось чем-то необычным. А сейчас каждый второй делает в Instagram фото своей попы или груди.

— В проекте остались две ваши подруги — Арина Любителева и Саша Литвин. Кто из них, по вашему мнению, более достоин победы?

— Арина — думаю, это очевидно. У нее прекрасная внешность, я ей искренне восхищаюсь.

— Ваш парень Томмазо Аньезе — режиссер. Не думали о карьере актрисы?

— У нас с Томом были разговоры, что следующая история, которую он доведет до финишной прямой, — история, в которой я буду главным протагонистом. Я бы очень хотела стать актрисой! На первый взгляд, это легко, но на самом деле нет. Тем более в Италии. Чтобы попасть в хороший фильм, нужно научиться говорить с флорентийским акцентом, а он очень трудный. Но я работаю над этим — находясь в Италии, учила язык с репетитором. Не знаю, смогу ли стать известной актрисой, но душа к этому лежит.

— Чем покорил вас Томмазо?

— Мне нравятся сформировавшиеся мужчины. Предпочитаю внимательных парней с хорошими манерами. Всю жизнь жила с папой, который буквально носил меня на руках, я была для него центром земли. Эти качества и ищу в мужчинах. С Томмазо все именно так. А еще у него потрясающее чувство юмора.

Том вообще не характерный итальянец. Он не пьет кофе, очень спокойный, не ест пиццу, а пасту — очень редко. В общем, неправильный итальянец (смеется). Он абсолютно уравновешенный — уже около 20 лет ходит к психологу. Если у нас случаются ссоры, то это, скорее, по приколу. Например, мы можем подраться подушками.

Даша и Томмазо

— У вас приличная разница в возрасте.

— 15 лет. Но если отталкиваться от среднестатистического украинца в возрасте 36 лет и сравнивать его с Томом, то Том — наивный ребенок. Да и главное — любить друг друга, поддерживать и уважать.

Помню, я очень боялась признаться в романе со взрослым мужчиной папе. А он ответил просто: «А, ясно». Ему абсолютно все равно, какая там разница в возрасте, если он видит, что я счастлива и в крепких, надежных руках. Он любит Тома, они общаются по скайпу. Для этого папа учит итальянские слова, а Том — украинские.

— О чем вы мечтаете?

— Сниматься в фильмах. Иметь свой дом, машину. Чтобы мои родители жили рядом со мной. Хочу семью, детей, а в 40 лет стать успешной женщиной с собственным брендом. Вообще у меня простые мечты, понятные каждому — хочу жить полноценной жизнью.

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